Европарламент обсудит арест Навального 19 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Европарламент включил в повестку пленарного заседания 19 января дебаты об аресте в Химках политика Алексея Навального, сообщил в твиттере Рикард Йозвяк, журналист радио "Свободная Европа".

Голосование по этой теме пройдет 21 января, добавил он.

17 января спикер Европейского парламента Давид Сассоли назвал задержание Алексея Навального "оскорблением международного сообщества, Европы, которая помогла ему спасти жизнь". Он призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера и выразил готовность пригласить его в Европарламент.

Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января, по возвращении в Москву из Германии, где он лечился и проходил реабилитацию. Его задержали по инициативе ФСИН, которая хочет добиться замены ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Ведомство обвиняет его в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию, где он должен был отмечаться как условно осужденный, прохождение реабилитации служба не считает поводом для отказа от регистрации.

18 января Химкинский городской суд на выездном заседании в отделе полиции арестовал Навального до 15 февраля.

Западные политики и чиновники осудили задержание Навального. Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что эти заявления стали для Запада поводом отвлечься от собственных кризисных явлений.