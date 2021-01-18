Максим Ксензов оставил должность замминистра культуры

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Замминистра культуры Максим Ксензов оставил эту должность, сообщили в пресс-службе министерства.

Он стал заместителем министра 2 апреля 2020 года. До этого назначения Ксензов был заместителем директора департамента проектной деятельности правительства. До этого он работал в Роскомнадзоре (с 2012 года был заместителем руководителя Роскомнадзора) и "Национальной медиа группе".

В должности замминистра Ксензов курировал департаменты кинематографии и информационного и цифрового развития.

В ноябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе госуправления и сокращении избыточных и дублирующих должностей и структур. Под сокращение должны попасть 37 заместителей руководителей федеральных ведомств.