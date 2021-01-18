Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

Максим Ксензов оставил должность замминистра культуры

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Замминистра культуры Максим Ксензов оставил эту должность, сообщили в пресс-службе министерства.

Он стал заместителем министра 2 апреля 2020 года. До этого назначения Ксензов был заместителем директора департамента проектной деятельности правительства. До этого он работал в Роскомнадзоре (с 2012 года был заместителем руководителя Роскомнадзора) и "Национальной медиа группе".

В должности замминистра Ксензов курировал департаменты кинематографии и информационного и цифрового развития.

В ноябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе госуправления и сокращении избыточных и дублирующих должностей и структур. Под сокращение должны попасть 37 заместителей руководителей федеральных ведомств.

Минкультуры Максим Ксензов Михаил Мишустин правительство

Новости по теме

Новости

Суд рассмотрит вопрос об отмене условного наказания Навальному 2 февраля

Суд рассмотрит вопрос об отмене условного наказания Навальному 2 февраля

ФСИН сообщила о кибератаках на свой интернет-портал из 15 стран

Один человек погиб после схода лавины в Карачаево-Черкесии

В зоне схода лавины в КЧР работал отряд Росгидромета

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал не купаться в проруби

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал не купаться в проруби

Навальный арестован до 15 февраля

Навальный арестован до 15 февраля

В МВД объяснили, почему суд над Навальным проходит в отделе полиции

Пандемия коронавируса

Россиянку с 18-ю мутациями COVID-19 назвали единичным случаем в РФ

Россиянку с 18-ю мутациями COVID-19 назвали единичным случаем в РФ

МС-21 в ходе испытаний в "Жуковском" выкатился за пределы полосы

Из-под лавины в КЧР спасена женщина

Из-под лавины в КЧР спасена женщина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');