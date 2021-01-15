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Главу Росрыболовства собрались лишить должности замминистра сельского хозяйств

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Руководитель Росрыболовства может лишиться должности замминистра сельского хозяйства РФ. Это предусмотрено проектом постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления разработан Минсельхозом. Документ вносит изменения в постановление правительства от 11 июня 2008 года "О Федеральном агентстве по рыболовству". Пункт о руководителе агентства предлагается изложить в следующей редакции: "Федеральное агентство по рыболовству возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ по представлению министра сельского хозяйства РФ".

В настоящее время руководитель Росрыболовства является одновременно и заместителем министра сельского хозяйства.

Как сообщалось, в соответствии с постановлением главы правительства РФ Михаила Мишустина министру сельского хозяйства разрешается иметь восемь заместителей, в том числе одного первого заместителя и одного статс-секретаря - заместителя министра. В настоящее время у главы Минсельхоза девять заместителей, один - в ранге главы Росрыболовства.

Росрыболовство было создано в 2008 году на основе преобразованного Госкомитета РФ по рыболовству. Идея совмещения должностей руководителя Росрыболовства и заместителя министра сельского хозяйства начала обсуждаться в мае 2012 года после того, как Росрыболовство было отнесено к ведению Минсельхоза. До этого оно напрямую подчинялось правительству.

В июне 2012 года были внесены изменения в положение о Минсельхозе РФ, которые предусматривали, что одним из заместителей министра станет руководитель Росрыболовства.

В настоящее время эту должность занимает Илья Шестаков, который работает в Минсельхозе с февраля 2010 года. В январе 2014 года он занял совмещенный пост замминистра - руководителя Росрыболовства.

Росрыболовство Минсельхоз РФ

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