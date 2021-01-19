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Замминистра культуры РФ Ксензов отправлен в отставку

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра культуры РФ Максима Ксензова в связи с сокращением этой должности. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Накануне, 18 января, в Минкультуры РФ "Интерфаксу" сообщили, что Ксензов больше не занимает должность замминистра.

Ксензов был назначен на должность замминистра культуры РФ в апреле 2020 года, ранее он занимал должность заместителя директора департамента проектной деятельности правительства. В ведомстве он курировал деятельность департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития.

Ранее премьер РФ подписал постановление о реформе госаппарата. В результате реформы под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство. Согласно сообщению, в результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции, освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

Максим Ксензов Михаил Мишустин Минкультуры РФ

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