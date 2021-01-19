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В Москве установлен антирекорд по летальным исходам от COVID-19

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Москве за прошедшие сутки скончались 84 пациента с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

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Это наибольшее число умерших за сутки за весь период распространения коронавируса в российской столице. Ранее самое большое количество смертей от COVID-19 было зафиксировано 15 января, когда умер 81 человек.

Таким образом, в Москве общее число жертв заболевания составило 12 625.

Также в штабе сообщили, что в российской столице за последние сутки выявлено 3 115 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало минимальным значением с октября.

Всего в столице заболело 898 442 человека.

При этом число выздоровевших вновь превысило число заболевших: за сутки вылечились от коронавируса 4 532 человека, а общее число выздоровевших достигло 747 881.

Хроника коронавируса. Январь.

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С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.
Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2021 годаПандемия коронавируса
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