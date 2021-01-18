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Россиянку с 18-ю мутациями COVID-19 назвали единичным случаем в РФ

Россиянку с 18-ю мутациями COVID-19 назвали единичным случаем в РФ
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Выявленные 18 мутаций коронавируса у пациентки с лимфомой являются единичным случаем, не получившим распространения, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Данный вариант вируса - единичный - не получил распространения и описан только для одного пациента, поэтому называть его "российским" вариантом, по аналогии с "британским" - абсолютно некорректно", - сказали в "Векторе".

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Там подчеркнули, что это вариант вируса у других людей не выявлялся.

В "Векторе" считают, что если даже случится распространение этого или похожего варианта COVID-19 в РФ, оно не повлияет на эффективность разработанной в "Векторе" вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Описанные мутации локализованы в районах, не затрагивающих эпитопы, выбранные для включения в состав вакцины "ЭпиВакКорона", - сообщили в научном центре.

Хроника коронавируса. Январь.

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С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.
Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия

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