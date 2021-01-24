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После акции в Москве трое попали под статью о нападении на представителя власти

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Трое участников несанкционированной акции в Москве, которая прошла накануне, стали фигурантами уголовных дел о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

По словам собеседника агентства, в отношении них возбуждены дела по статье 318 УК РФ.

Источник рассказал, что еще три участника акции стали фигурантами уголовных дел, предусмотренных статьями о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (статья 167 УК РФ).

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Ранее сообщалось, что московские следователи возбудили ряд дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве после протеста в поддержку Алексея Навального. В СКР не уточнили количество фигурантов дел.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли в субботу во многих городах страны.

В МВД РФ заявляли накануне, что их агитаторы будут привлечены к административной ответственности.

Генпрокуратура ранее также предупреждала о недопустимости участия в несогласованных акциях, а также распространения в интернете призывов к участию в них.

Протесты в Москве

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Москва Алексей Напавальный

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