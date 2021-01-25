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Убившая мать 16-летняя омичка получила 8 лет воспитательной колонии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Омский областной суд вынес приговор несовершеннолетней местной жительнице и ее 18-летнему молодому человеку, признав их виновными в убийстве с особой жестокостью матери девушки.

Как сообщает пресс-служба следственного управления регионального СКР, сама 16-летняя девушка получила 8 лет воспитательной колонии. Ее молодой человек - 13 лет колонии строгого режима.

Следователи отмечают, что мать девушки запретила ей встречаться с возлюбленным, и тогда молодые люди решили убить женщину. В ночь с 30 на 31 декабря 2019 года, когда мать девушки вернулась с работы, злоумышленники напали на нее и нанесли около 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами.

Женщина активно сопротивлялась и смогла нанести юноше два удара ножом в ногу, после чего позвонила подруге и сообщила о случившемся. Истекая кровью, пострадавшая выбралась из квартиры в подъезд, где ее обнаружили соседи. В тот же день от полученных ранений женщина скончалась в больнице.

Уголовное дело в отношении 16-летней девушки и ее 18-летнего молодого человека было возбуждено по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору". Злоумышленники признали лишь частично, заявляя, что якобы действовали в состоянии необходимой обороны.

Омск СКР

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