Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Омскую школьницу заподозрили в жестоком убийстве матери

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Омске следователи заподозрили 15-летнюю школьницу в жестоком убийстве матери после ссоры в ночь на 31 декабря. По факту возбуждено уголовное дело. Девушка и ее 18-летний друг арестованы, сообщили в областном управлении СКР.

Молодой человек в ходе следственного эксперимента рассказал, что женщина застала их дома в постели. По его словам, она его ругала, несильно била и попыталась стащить с дивана. После этого она принесла с кухни нож, и он начал сопротивляться.

По версии следствия, он несколько раз ударил женщину ножом, а ее дочь нанесла ей множество ударов молотком и ножом по голове и телу.

Потерпевшая позвонила подруге, та вызвала скорую помощь. Женщина умерла в больнице.

СКР Омск

Новости

Акции "Распадской" подорожали на фоне пожаров в Австралии

Дело Baring Vostok

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвинили в выдаче безвозвратного кредита

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвинили в выдаче безвозвратного кредита

Суд прекратил дело о призывах к терроризму из-за песни "Убить президента"

В Петербурге охладели к идее переименования Советских улиц в Рождественские

В Петербурге охладели к идее переименования Советских улиц в Рождественские

Двигатель бомбардировщика ПАК ДА начнут испытывать на Ил-76 в 2020 году

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Правительство установило размер штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге

Правительство установило размер штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге

Суд вернул в прокуратуру дело о гибели пожарных в Москве из-за непроверенной версии подсудимых

В среду в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина"

В среду в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина"

Косачев заявил о миновавшем риске войны между США и Ираном

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');