Омскую школьницу заподозрили в жестоком убийстве матери

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Омске следователи заподозрили 15-летнюю школьницу в жестоком убийстве матери после ссоры в ночь на 31 декабря. По факту возбуждено уголовное дело. Девушка и ее 18-летний друг арестованы, сообщили в областном управлении СКР.

Молодой человек в ходе следственного эксперимента рассказал, что женщина застала их дома в постели. По его словам, она его ругала, несильно била и попыталась стащить с дивана. После этого она принесла с кухни нож, и он начал сопротивляться.

По версии следствия, он несколько раз ударил женщину ножом, а ее дочь нанесла ей множество ударов молотком и ножом по голове и телу.

Потерпевшая позвонила подруге, та вызвала скорую помощь. Женщина умерла в больнице.