Томский физик Луканин приговорен к 7,5 годам колонии по делу о госизмене

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Томский областной суд признал виновным в госизмене (ст. 275 УК) физика Александра Луканина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

С учетом статьи 64 УК, которая предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено, его приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Также суд приговорил ученого к ограничению свободы на два года.

Луканина задержали осенью 2020 года и арестовали в начале октября как фигуранта дела о госизмене. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что ученого "подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья". По некоторым данным, речь может идти о Китае.

Семья Луканина сообщила о его задержании 30 сентября 2020 года. После этого ни его близкие, ни адвокаты, ни СМИ несколько дней не могли выяснить, где он находится. Позднее его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы в столичном СИЗО "Лефортово".

Томский областной суд начал рассматривать дело Луканина 13 июля 2022 года.