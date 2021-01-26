СКР сообщил о двух задержанных в Москве за нападения на полицейских

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве задержаны два уроженца Калмыкии по подозрению в нападении на полицейских в день несогласованной акции 23 января, сообщили в СКР.

По версии следствия, один из них несколько раз ударил по голове полицейского, который находился при исполнении должностных обязанностей. Второй, находясь в автомобиле в Пресненском районе, на требование полицейского остановиться, наехал на него, считают в СК.

Обоим вменяют ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Скоро им предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Столичные следователи СК и МВД продолжают искать всех причастных к совершению противоправных действий на территории Московского региона.

Ранее 26 января член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила, что в изоляторе МВД на Петровке находится Евгений Есенов, задержанный по по обвинению в нападении на сотрудников правоохранительных органов в минувшую субботу.

"Сегодня Пресненский суд изберет ему меру пресечения , - сказала Литвинович "Интерфаксу". - Это молодой человек 20-25 лет. Чувствует он себя нормально".

По оценкам полиции, 23 января в центре Москвы в несогласованной акции в поддержку арестованного Алексея Навального участвовали 4000 человек. Столичный омбудсмен Татьяна Потяева сообщала, что задержаны были более 1000 протестующих. После акции были возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, повреждении имущества, хулиганстве и блокировании дорог.