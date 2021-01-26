В Адвокатской палате Петербурга рассмотрят вторую жалобу Минюста на Ивана Павлова

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 28 января рассмотрит второе представление регионального управление Минюста о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката, руководителя правозащитного объедения "Команда 29" Ивана Павлова из-за дела журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщил сам Павлов.

В сентябре эта же комиссия прекратила дисциплинарное производство в отношении Павлова, возбужденное по аналогичному представлению: комиссия начала разбирательство и выяснила, что для возбуждения дисциплинарного производства нет повода. Минюст после этого пообещал повторить попытку.

По словам Павлова, в обоих случаях поводом для представления министерства стало обращение из ФСБ.

Спецслужба утверждает, что 1 сентября 2020 года защитник отказался подчиниться следователю и дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу в отношении Сафронова, а также без уважительных причин трижды - в июле и августе - не явился на следственные действия с журналистом.

"Печально наблюдать, как Минюст, не попытавшись разобраться в правовой стороне вопроса, безропотно выполняет волю ФСБ", - говорил ранее "Интерфаксу" адвокат, комментируя второе представление.

После заседания заключение квалификационной комиссии будет направлено в Совет адвокатской палаты, который примет итоговое решение по делу.

В августе 2020 года из-за ситуации с отказами дать подписку о неразглашении данных расследования по делу Сафронова региональные управления Минюста направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленинградской области представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении всех, на тот момент шестерых, адвокатов журналиста.

В итоге дисциплинарное преследование всех адвокатов было прекращено.

Бывшему журналисту, а ныне советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову вменяют госизмену. Его задержали 7 июля. С тех пор он находится под стражей. Вину он не признает.