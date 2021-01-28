Вашингтон не исключил ответных мер в отношении РФ из-за Навального

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти США готовы к различным вариантам действий в отношении РФ в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным, но вначале администрация хотела бы завершить анализ обстановки, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен сказал, что ситуация вокруг Навального, как и общее состояние прав человека в России, вызывает беспокойство у Вашингтона.

Он напомнил, что президент США Джо Байден ранее распорядился изучить информацию о возможной роли РФ в таких событиях как хакерская атаки на Solar Winds, вмешательство в выборы в США 2020 года и выплата вознаграждений за нападения на военных США в Афганистане.