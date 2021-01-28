В Иркутской области на акциях 23 января задержали 26 детей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Иркутской области власти нашли 26 несовершеннолетних, которые участвовали в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Алексея Навального в Иркутске, Братске, Ангарске, Нижнеилимском районе, сообщила омбудсмен региона Светлана Семенова. По ее словам, на них либо на их родителей составлены административные протоколы.

Протоколы "направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства детей, там же проводится работа сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел", добавила она.

Дети старше 16 лет подлежат административной ответственности, если их вина установлена, и постановке на профилактический учет. Если дети младше, то к ответственности привлекают их родителей или законных представителей, напомнила омбудсмен.

"Относиться к участию детей в митинге несанкционированном можно только отрицательно, так же, как и любого гражданина, который четко понимает, что участие в незаконной акции влечет установленную законом ответственность. Поэтому и родителей, и детей призываю соблюдать установленные нормы и не участвовать в несанкционированных митингах", - сказала Семенова.

23 января в Иркутске прошли несанкционированные шествие с митингом в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Участники не согласованной с властями акции начали движение с улицы Урицкого, прошли по улицам Карла Маркса и Ленина, затем через сквер имени Кирова подошли к зданию правительства региона, на крыльце которого и площади перед ним устроили митинг. По оценке мэрии, в акции участвовали около 2500 человек. Обошлось без задержаний.