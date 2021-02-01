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В РПЦ усмотрели вину школы в участии подростков в протестах

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви указали подросткам, которые участвовали в акциях протеста, на то, что они могли стать жертвами манипуляций.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, говоря в эфире радио "Вера" о причинах происходящих волнений, в которых участвуют российские подростки, призвал усилить воспитательную часть в школьном образовании. При этом, по его мнению, надо одновременно "прилагать все усилия для того, чтобы жизнь в обществе менялась к лучшему".

"Конечно, очень важно слышать, что, как говорят сами молодые люди, (...) их возмущение нередко не связано с Навальным и с зарубежными силами, которые пытаются раскачивать ситуацию. Но и ребята должны осознавать, что и ими могут манипулировать. Такие политические силы существуют, они работают, они вкладывают огромные средства", - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио "Вера".

При этом он указал, что раскачать ситуацию внешние силы могут только в одном случае – если найдут здесь благодатную почву. "И задача нашего общества состоит в том, чтобы такой благодатной почвы не было. Таким образом, мы выходим на вопросы справедливости, социального расслоения общества и так далее", - заметил Легойда, попутно назвав неправдой, будто для решения этих проблем сегодня ничего не делается.

РПЦ

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