Омбудсмен сообщила о задержании в Москве 2 февраля 30 подростков

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на несогласованных акциях 2 февраля были задержаны больше трех десятков несовершеннолетних, заявила региональный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

Она уточнила, что восемь подростков были задержаны и доставлены в полицию от здания Мосгорсуда, где проходил выездной суд над Алексеем Навальным. С ними провели опросы, затем в полицию вызвали родителей и всех отпустили по домам.

"Держим ситуацию на контроле, уточняем, готовы включиться в процесс, если детям понадобится помощь", - сказала Ярославская "Интерфаксу".

Во вторник утром люди выходили поддержать Алексея Навального к зданию суда рядом с Преображенской площадью, сообщалось о задержаниях, в том числе журналистов. После оглашения приговора в центре Москвы прошла стихийная акция в поддержку политика.

Источник "Интерфакса" утром в среду сообщил, что в городе накануне задержали около 1500 предполагаемых участников несогласовнаной акции, в том числе не менее 30 несовершеннолетних. На утро среды на задержанных было выписано около 1300 административных протоколов. Проект "ОВД-Инфо" сообщал о 1408 задержанных в Москве после стихийной акции 2 февраля.

Акции в поддержку Навального также проходили в ряде городов 23 и 31 января. 22 января СКР возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, опасную для их здоровья и жизни.