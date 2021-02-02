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Песков заявил, что Путин не следит за судом над Навальным

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не будет отвечать на менторские заявления ЕС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не следит за судебным заседанием в отношении оппозиционера Алексея Навального, которое проходит во вторник, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин готовится сейчас к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что российская сторона намерена последовательно объяснять обстоятельства дела Навального, но реагировать на менторские заявления со стороны Евросоюза не будет.

"Если некий жесткий месседж ведется, у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж. Эта тема, по которой мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям. Мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены, и принимать их во внимание мы не намерены", - сказал он, заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Боррель приедет в Москву четверг и планирует сделать жесткое сообщение от Евросоюза о неприемлимости происходящего в России. Также Он выразил желание встретиться с Навальным.

Песков подчеркнул, что Боррель будет встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Лавров готов обсуждать открыто и предельно откровенно ситуацию, сложившуюся с Навальным.

"Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО не произойдет", - заключил Песков.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН по замене условного наказания Навальному на реальный срок.

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