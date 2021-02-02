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Председатель Симоновского суда Москвы ушел в отставку

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей в конце января удовлетворила заявление об отставке председателя Симоновского суда Москвы Вячеслава Детишина.

"Заявление об отставке он подал в начале января, в конце месяца ВККС удовлетворила его заявление. Желание Детишина уйти в отставку связано исключительно с тем, что в марте у него заканчивается срок полномочий председателя суда, Навальный к его действиям не имеет никакого отношения", - заявил "Интерфаксу" источник в судебных кругах.

Он отметил, что Детишин продолжит исполнять обязанности председателя суда до истечения его полномочий, то есть до марта.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН об отмене оппозиционеру Алексею Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных обязанностей по приговору суда.

28 декабря 2020 года УФСИН Москвы обвинило политика в нарушении порядка отбывания условного срока и расценило то, что не приходит отмечаться в инспекцию как намеренное уклонение от обязательного контроля. Ведомство сослалось на публикацию от 22 декабря в The Lancet, в которой говорилось, что Навальный был выписан из клиники Charite 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем.

Суд и следствие пришли к выводу, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

В результате судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега – к 3,5 годам колонии общего режима.

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный Вячеслав Детишин Москва

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