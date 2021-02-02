Посольство США заявило, что его представители в Мосгорсуд не приехали

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники американского посольства не присутствуют на заседании суда по делу Алексея Навального, поскольку опасаются заразиться коронавирусом, заявила дипмиссия.

Дипломаты просили разрешения следить за процессом дистанционно, но ответа на этот запрос не получили.

"Мы внимательно следим за сообщениями СМИ (по суду)", - заявили "Интерфаксу" в посольстве.

Там добавили, что "для дипломатических представительств по всему миру является стандартной практикой наблюдение за судебными заседаниями в стране пребывания".

Ранее в Симоновском суде сообщили, что на выездное заседание по иску ФСИН к Навальному в Мосгорсуд были допущены представители Европейского союза, посольств США, Германии, Великобритании, Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Латвии, Польши.

Источник "Интерфакса" в судебных кругах назвал беспрецедентным интерес дипломатов к процессу в России.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что иностранные дипломаты обычно следят за судами над соотечественниками. Она сделала вывод, что внимание к процессу над россиянином Навальным не просто вмешательством во внутренние дела России, а "саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России".

Представитель УФСИН попросил суд заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный за то, что он неоднократно не являлся в инспекцию отмечаться.