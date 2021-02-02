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Суд по делу Навального собрал рекордное число западных дипломатов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Процесс в отношении оппозиционера Алексея Навального привлек внимание большого количества европейских дипломатов, которые приехали на выездное заседание Симоновского суда, проходящее в здании Мосгорсуда.

"Точно могу сказать, что такого количества представителей иностранных посольств не было ни на одном заседании суда по "громким" делам. Ни уголовное дело Михаила Ходорковского, ни "болотное дело", ни Пол Уилан, ни даже более ранние судебные дела в отношении Навального не привлекали столько западных дипломатов", - сказал "Интерфаксу" во вторник источник в судебных кругах.

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник рассматривает ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок в связи с неисполнением им возложенных обязанностей по приговору суда.

По данным суда, на заседание были допущены представители Европейского союза, посольств США, Германии, Великобритании, Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Латвии, Польши.

Ранее в МИД РФ расценили прибытие западных дипломатов на заседание суда по делу Навального как вмешательство во внутренние дела и проявление попыток сдерживания России.

С раннего утра в Мосгорсуде и прилегающей к нему территории были усилены меры безопасности. У здания суда дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии. Подойти к зданию суда практически невозможно - пускают только аккредитованных журналистов, участников процессов и посольские автомобили.

Ближайшие к зданию суда дворы также перекрыты, полицейские пускают в них только жильцов домов.

По данным ОНК, задержаны уже более 200 человек.

Суд над Алексеем Навальным

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