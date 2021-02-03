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СЖР сообщил о задержании 17 журналистов 2 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Всего в Москве 2 февраля днем и последующей ночью были задержаны 17 сотрудников СМИ, сообщили в Союзе журналистов России. Вечером во вторник СЖР сообщал об 11 задержанных журналистов, к утру среды в союзе заявили о задержании еще шести сотрудников СМИ и об избиении блогера в жилете "Пресса".

По данным СЖР, автора канала RealView Федора Худокормова, который вел съемку вечерних протестов в центре Москвы, ударили дубинкой по голове. В Росгвардии в связи с этим проведут служебную проверку.

Также вечером в Москве задерживали журналисток The Bell Валерию Позычанюк и Анастасию Стогней и сотрудницу "Важных историй" Екатерину Аренину. Их доставили в отдел полиции и затем отпустили.

После вмешательства СЖР из ОВД "Коньково" выпустили корреспондентов "Росбалта" Алексея Волошинова и Станислава Корягина, которые были задержаны с документами от редакции и в жилетах "Пресса".

Союз также сообщил о задержании журналиста "Открытых медиа" Дмитрия Никитина, освещавшего акцию протеста. Ему грозит до 15 суток ареста.

В ночь на 3 февраля председатель СЖР Владимир Соловьев говорил, что организация следит за ситуацией в Москве и по ряду задержаний журналистов связывалась с руководством ГУ МВД столицы.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил по ходатайству ФСИН условное наказание Навальному по делу "Ив Роше" на реальное в 3,5 года в колонии общего режима. После этого в центре города прошла стихийная акция протеста. Журналистов задерживали как у здания суда, так и на акции.

Суд над Алексеем Навальным

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СЖР Москва Росгвардия МВД Алексей Навальный Владимир Соловьев

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