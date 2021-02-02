Четыре пассажира Lada Priora погибли в лобовом ДТП в Крыму

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб во вторник в Кировском районе Крыма, четыре человека погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В результате лобового столкновения легковых Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada (ВАЗ) Priora, в котором находилось пять человек, пострадали семь человек, четыре из них погибли", - сказал собеседник агентства.

Все погибшие находились в ВАЗе, сейчас проводится их деблокация.