Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

В Петербурге оштрафованы пять участников акции 2 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Кировский суд Петербурга назначил административные штрафы пяти задержанным на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 2 февраля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Материалы на других задержанных зарегистрированы также в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах.

В ночь на среду в центре Петербурга прошла стихийная акция в поддержку Алексея Навального. Его сторонники вышли на Невский проспект после того, как суд в Москве по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Акция с задержаниями прошла и в центре Москвы. По данным источника "Интерфакса", там задержали около 1500 человек и примерно на 1300 из них были составлены протоколы.

Суд над Алексеем Навальным

15
Петербург Москва Кировский суд Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Кремль не стал комментировать решение суда по Навальному

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

"ГАЗ" начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай Next"

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В Воронеже на улице убили учительницу

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');