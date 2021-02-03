В Петербурге оштрафованы пять участников акции 2 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Кировский суд Петербурга назначил административные штрафы пяти задержанным на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 2 февраля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Материалы на других задержанных зарегистрированы также в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах.

В ночь на среду в центре Петербурга прошла стихийная акция в поддержку Алексея Навального. Его сторонники вышли на Невский проспект после того, как суд в Москве по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Акция с задержаниями прошла и в центре Москвы. По данным источника "Интерфакса", там задержали около 1500 человек и примерно на 1300 из них были составлены протоколы.