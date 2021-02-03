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Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что правоохранительные органы действуют эффективно, принимаются меры, чтобы призывы принять участие в несанкционированных акциях не привели к провокационным последствиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не должно согласовываться с Кремлем, в данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям, и принимаются меры с тем, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласовываются ли с Кремлем действия правоохранительных органов, которые в последнее время перекрывают движение в центре Москвы.

Песков добавил: "Меры эффективные, которые позволяют действительно избежать каких-то худших последствий".

Он добавил, что это, безусловно, вносит существенный дискомфорт в жизнь города, но заметил, что "эти сложности не являются производной от деятельности полиции". "Полиция реагирует на провокационные призывы и заявления", - сказал Песков.

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