Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

Хакеры заставили сайт уральского телеканала показывать дворец в Геленджике

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на 3 февраля был взломан сайт екатеринбургской телекомпании "4 канал" и с него была настроена переадресация на расследование на сайте Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иноагентов) про дворец в Геленджике, сообщила гендиректор телекомпании Элеонора Расулова.

По ее словам, узнать, откуда установили переадресацию, невозможно. Работу сайта восстановили утром.

Телеканал пожалуется в правоохранительные органы и в Роскомнадзор, сказала Расулова.

"Узнать, откуда была установлена переадресация, невозможно. (Сайт - ИФ) восстановлен с утра, работает в штатном режиме. Мы будем обращаться в правоохранительные органы, сейчас наши юристы готовят заявления, и в Роскомнадзор", - сказала собеседница агентства.

Расследование ФБК о дворце в Геленджике появилось после ареста Алексея Навального. 18 января Химкинский суд поместил его под стражу до 15 февраля. Он был задержан в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Германии.

После выхода фильма пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что тема дворца муссируется уже около десяти лет, что дворец не имеет никакого отношения ни к Владимиру Путину, ни к Кремлю, что в фильме есть фрагмент с монтажом, где плавающего в Енисее Путина вклеили в неизвестный бассейн, и что пожертвования для ФБК идут мошенникам. Он напомнил, что доходы и имущество президента декларируются ежегодно.

Он также назвал чушью и компиляцией информацию о том, что ФСО охраняет данный дворец. Наконец, он отказался назвать владельцев этой недвижимости.

В ФСБ объяснили, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас, над дворцом, была установлена в связи с разведывательной активностью стран НАТО, а ФСО сообщила, что ничего в Геленджике не охраняет.

Сам Путин заверил, что дворец не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его родственников.

30 января Аркадий Ротенберг сообщил, что несколько лет назад купил эту недвижимость.

ФБК Алексей Навальный Владимир Путин Геленджик Аркадий Ротенберг 4 канал Элеонора Расулова

Новости по теме

Новости

Трое пожарных погибли на горящем складе в Красноярске

Трое пожарных погибли на горящем складе в Красноярске

Лавров отметил, что на Западе из-за Навального "зашкаливает истерика"

Лавров отметил, что на Западе из-за Навального "зашкаливает истерика"

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Кремль счел не заслуживающими внимания заявления Навального о Путине

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Кремль не стал комментировать решение суда по Навальному

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

"ГАЗ" начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай Next"

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');