Хакеры заставили сайт уральского телеканала показывать дворец в Геленджике

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на 3 февраля был взломан сайт екатеринбургской телекомпании "4 канал" и с него была настроена переадресация на расследование на сайте Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иноагентов) про дворец в Геленджике, сообщила гендиректор телекомпании Элеонора Расулова.

По ее словам, узнать, откуда установили переадресацию, невозможно. Работу сайта восстановили утром.

Телеканал пожалуется в правоохранительные органы и в Роскомнадзор, сказала Расулова.

"Узнать, откуда была установлена переадресация, невозможно. (Сайт - ИФ) восстановлен с утра, работает в штатном режиме. Мы будем обращаться в правоохранительные органы, сейчас наши юристы готовят заявления, и в Роскомнадзор", - сказала собеседница агентства.

Расследование ФБК о дворце в Геленджике появилось после ареста Алексея Навального. 18 января Химкинский суд поместил его под стражу до 15 февраля. Он был задержан в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Германии.

После выхода фильма пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что тема дворца муссируется уже около десяти лет, что дворец не имеет никакого отношения ни к Владимиру Путину, ни к Кремлю, что в фильме есть фрагмент с монтажом, где плавающего в Енисее Путина вклеили в неизвестный бассейн, и что пожертвования для ФБК идут мошенникам. Он напомнил, что доходы и имущество президента декларируются ежегодно.

Он также назвал чушью и компиляцией информацию о том, что ФСО охраняет данный дворец. Наконец, он отказался назвать владельцев этой недвижимости.

В ФСБ объяснили, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас, над дворцом, была установлена в связи с разведывательной активностью стран НАТО, а ФСО сообщила, что ничего в Геленджике не охраняет.

Сам Путин заверил, что дворец не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его родственников.

30 января Аркадий Ротенберг сообщил, что несколько лет назад купил эту недвижимость.