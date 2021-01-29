Песков не в курсе нового фильма о стройке во "дворце" в Геленджике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смотрели материал телеканала Mash, который показал "дворец" в Геленджике.

"Нет, пока не ознакомились. На это не было времени", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этой публикацией. Журналисты рассказали, что, как следует из материала, на объекте происходят масштабные строительные работы, и спросили, вносят ли, по мнению Кремля, такие сюжеты ясность в историю с "дворцом".

"Я не знаю, о чем идёт речь. Вы знаете, что этот дворец не имеет никакого отношения к Путину. Не имел и не имеет. А что там публикуют, я, честно говоря, не в курсе", - сказал Песков.

Ранее в январе был опубликован фильм, в котором утверждалось, что "дворец" в Геленджике принадлежит президенту Владимиру Путин. Сам Путин заявил, что это строение не принадлежит ему и его близким. Он назвал видео "монтажом и компиляцией".

В Кремле сообщали, что так называемый дворец в Геленджике принадлежит предпринимателям, их имена Кремлю известны, но разглашать их не будут.