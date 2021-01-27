Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас в районе Геленджика была установлена в связи с разведывательной активностью стран НАТО, а ФСО сообщила, что охраняемых ей объектов в Геленджике нет, пишет газета РБК со ссылкой на ведомства.

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.

В РоссииВ Кремле назвали целью сообщений о "дворце Путина" "раскачку ситуации"Читать подробнее

В ФСБ отметили, что причиной установления бесполетной зоны стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", направленная на территорию, где находится пограничная застава погрануправления спецслужбы по Краснодарскому краю.

Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ. Спецслужба заявила, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля".

Пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ, запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет. В этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе, отметили в ФСБ.

В ФСО РБК сообщили, что охраняемых объектов в районе Геленджика нет, ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего из собственности, о чем говорилось в фильме оппозиционера Алексея Навального ему и его родственникам не принадлежит и не принадлежало. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков просьбы прокомментировать установление бесполетной зоны над так называемым дворцом под Геленджиком переадресовал ФСБ и ФСО.

ФСБ Краснодарский край Геленджик ФСО Владимир Путин

Новости по теме

Новости

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

Из поиска "Яндекса" удалили почти 12 млн "пиратских" ссылок

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Гражданам Белоруссии и Армении с отрицательным COVID-тестом разрешат въезд в РФ

Рябков заявил, что США согласились продлить ДСНВ на условиях России

Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку
Пандемия коронавируса

Всем таксистам и курьерам Москвы обещали прививку от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');