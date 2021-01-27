ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас в районе Геленджика была установлена в связи с разведывательной активностью стран НАТО, а ФСО сообщила, что охраняемых ей объектов в Геленджике нет, пишет газета РБК со ссылкой на ведомства.

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.

В ФСБ отметили, что причиной установления бесполетной зоны стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", направленная на территорию, где находится пограничная застава погрануправления спецслужбы по Краснодарскому краю.

Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ. Спецслужба заявила, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля".

Пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ, запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет. В этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе, отметили в ФСБ.

В ФСО РБК сообщили, что охраняемых объектов в районе Геленджика нет, ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего из собственности, о чем говорилось в фильме оппозиционера Алексея Навального ему и его родственникам не принадлежит и не принадлежало. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков просьбы прокомментировать установление бесполетной зоны над так называемым дворцом под Геленджиком переадресовал ФСБ и ФСО.