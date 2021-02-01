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Песков не знает, посещал ли Путин стройку "дворца" в Геленджике

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову не известно, мог ли Владимир Путин посещать стройку объекта, который в СМИ называют "дворцом" в Геленджике.

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"Президент стройкой не занимается, он посещает многие стройки, но те, которые касаются социальных объектов. Мне не известны случаи, чтобы президент посещал такие частные стройки", - сказал журналистам его пресс-секретарь.

Песков также заявил, что ему не известно, бывал ли там президент еще до начала строительства.

Ранее в январе был опубликован фильм, в котором утверждалось, что "дворец" в Геленджике принадлежит Путину. В Кремле фильм не смотрели, но эти предположения отвергли. Сам Путин заявил, что это строение ему и его близким не принадлежит.

30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что комплекс зданий под Геленджиком принадлежит ему, там строится апарт-отель.

Владимир Путин Дмитрий Песков Геленджик

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