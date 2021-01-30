Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 30.01В России 3 832 080+19 032В мире 102 069 223+611 671

Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец" в Геленджике

Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец" в Геленджике
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бенефициаром комплекса зданий под Геленджиком, фигурирующего в расследовании оппозиционера Алексея Навального, является бизнесмен Аркадий Ротенберг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предпринимателя.

В сообщении приводятся слова самого Ротенберга, который отметил, что несколько лет назад ему удалось договориться с кредиторами и он стал бенефициаром этого объекта.

"Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально. Рассчитываю, что закончим строительство отеля через пару лет", - сказал бизнесмен.

В пресс-службе уточнили, что в комплексе зданий разместится апарт-отель.

"Считаю, что в России достаточно много перспективных мест для развития гостиничного бизнеса разного уровня. Я часто путешествую внутри страны, многие из увиденных мной мест благодаря усилиям региональных и федеральных властей за последнее время стали инвестиционно-привлекательными. Пару примеров, которые всплывают в первую очередь: Дальний Восток, Алтай и, конечно же, Черноморское побережье", - продолжил Ротенберг, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, комплекс на мысе Идокопас не единственный гостиничный объект в стране, которым он занимается. Ротенберг заявил, что коронавирусный локдаун показал спрос на путешествия внутри России, но в то же время стало ясно, что объёмов для размещения туристов в стране мало.

"Важно, чтобы в перспективе у жителей с разными финансовыми возможностями был сложный выбор - слетать в хороший отель в Турцию, Испанию, на Мальдивы или же провести отпуск в качественных гостиничных комплексах на берегу Чёрного моря, в Белокурихе или на Камчатке", - отметил Ротенберг.

Ранее в январе был опубликован фильм, в котором утверждалось, что "дворец" в Геленджике принадлежит президенту Владимиру Путину. В Кремле фильм не смотрели, но эти предположения отвергли. Сам Путин заявил, что это строение не принадлежит ему и его близким.

В Кремле сообщали, что так называемый дворец в Геленджике принадлежит предпринимателям, но их имена называть не стали.

Накануне канал Mash показал изнутри "дворец" в Геленджике. Из материала следовало, что в здании идет ремонт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сюжет не смотрели.

Аркадий Ротенберг Геленджик

Новости по теме

Новости

"Медиазона" сообщила о протоколе на главреда за участие в акции

Посольство США объяснило причину публикации данных об акциях в России

"Медиазона" сообщила о задержании своего главреда

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 19 тыс. новых случаев коронавируса

Спонсора ФБК Хоменко заподозрили в мошенничестве

Житель Балашихи поджег жену, облив ее горючей жидкостью во время ссоры

Взрыв произошел на балконе дома Балашихи

РКН сообщил о вызове представителей соцсетей из-за неудаленных призывов к участию в акциях

Арестованы активист и сотрудница штабов Навального на Урале

Что произошло за день: пятница, 29 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');