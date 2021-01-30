Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец" в Геленджике

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бенефициаром комплекса зданий под Геленджиком, фигурирующего в расследовании оппозиционера Алексея Навального, является бизнесмен Аркадий Ротенберг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предпринимателя.

В сообщении приводятся слова самого Ротенберга, который отметил, что несколько лет назад ему удалось договориться с кредиторами и он стал бенефициаром этого объекта.

"Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально. Рассчитываю, что закончим строительство отеля через пару лет", - сказал бизнесмен.

В пресс-службе уточнили, что в комплексе зданий разместится апарт-отель.

"Считаю, что в России достаточно много перспективных мест для развития гостиничного бизнеса разного уровня. Я часто путешествую внутри страны, многие из увиденных мной мест благодаря усилиям региональных и федеральных властей за последнее время стали инвестиционно-привлекательными. Пару примеров, которые всплывают в первую очередь: Дальний Восток, Алтай и, конечно же, Черноморское побережье", - продолжил Ротенберг, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, комплекс на мысе Идокопас не единственный гостиничный объект в стране, которым он занимается. Ротенберг заявил, что коронавирусный локдаун показал спрос на путешествия внутри России, но в то же время стало ясно, что объёмов для размещения туристов в стране мало.

"Важно, чтобы в перспективе у жителей с разными финансовыми возможностями был сложный выбор - слетать в хороший отель в Турцию, Испанию, на Мальдивы или же провести отпуск в качественных гостиничных комплексах на берегу Чёрного моря, в Белокурихе или на Камчатке", - отметил Ротенберг.

Ранее в январе был опубликован фильм, в котором утверждалось, что "дворец" в Геленджике принадлежит президенту Владимиру Путину. В Кремле фильм не смотрели, но эти предположения отвергли. Сам Путин заявил, что это строение не принадлежит ему и его близким.

В Кремле сообщали, что так называемый дворец в Геленджике принадлежит предпринимателям, но их имена называть не стали.

Накануне канал Mash показал изнутри "дворец" в Геленджике. Из материала следовало, что в здании идет ремонт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сюжет не смотрели.