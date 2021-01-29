Мурашко спрогнозировал, что пандемия начнет отступать в феврале-марте

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Февраль и март станут переломным временем для распространения коронавируса, после них пандемия пойдет на спад, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Думаю, февраль-март будут переломными моментами, и пандемия начнет отступать", - сказал Мурашко в пятницу журналистам в Петрозаводске.

Накануне, 28 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия в России начала постепенно отступать благодаря эффективным действиям властей.

"Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которая она представляет для наших граждан. И в целом дают положительные результаты. Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел", - сказал Путин на совещании с членами правительства.