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Российский МИД открыл аккаунт в соцсети TikTok

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - МИД России зарегистрировал аккаунт в социальной сети TikTok, чтобы вести в ней "информационную работу".

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Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, создать профиль в этой социальной сети на Смоленской площади "планировали давно".

"А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа", - подчеркнула она.

23 и 31 января в российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. Генпрокуратура обнаружила в соцсетях призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых акциях.

27 января Роскомнадзор сообщил, что соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле рассчитывают, что интернет-компании не будут предоставлять площадку для анонсирования незаконных акций.

3 февраля Роскомнадзор поставил TikTok в пример другим иностранным соцсетям за оперативное удаление призывов к подросткам и другого запрещенного контента. "В отношении остальных иностранных соцсетей я такого, конечно, сказать не могу", - сказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на слушаниях в Общественной палате РФ.

МИД России TikTok

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