Полиция Москвы заверила, что задержанных 31 января разместили в спецприемниках

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Все, кого задержали в Москве на несанкционированной акции 31 января и кому суды назначили административный арест, доставлены и размещены по местам содержания административно-арестованных граждан, - заявил столичный главк МВД

"Указанные лица в установленном порядке обеспечены питьем и горячим питанием", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве пообещали проверить "полноту принятых мер" в процессе оформления этих граждан в спецучреждение.

2 февраля утром в соцсетях и СМИ стало расходиться видеообращение задержанных, записанное ранним утром вторника. Они заявили, что находятся у спецприемника в деревне Сахарово в Новой Москве. По их словам, они были задержаны больше 40 часов тому назад, и за все это время их почти не кормили, им не дают воды и не водят в туалет. Они добавили, что последние девять часов провели в полицейском автобусе стоя, поскольку в спецприемнике нет мест.

Авторы обращения пожаловались в ГУ МВД Москвы, Генпрокуратуру и Совет по правам человека.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев позднее во вторник заявил, что инициировал проведения служебной проверки и что после нее будут сделаны надлежащие выводы. Ранее, несколько ему известно, в Сахарово три автобус подвезли людей, спецприемник не мог их принять в течение ночи, они оставались все это время в автобусах. Фадеев назвал случившееся реальным организационным сбоем.

"По моей информации, сейчас все люди размещены, все находятся в тепле, им предоставлены койки и горячее питание", - сказал глава СПЧ.

На брифинге во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения в СМИ об издевательствах над задержанными видели и в Кремле, и в прокуратуре и в МВД. Он выразил надежду, что полиция проверит эти сообщения и примет меры.

31 января в Москве прошла акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Полиция перекрывала центр города и отдельные станции метро, было много задержаний.