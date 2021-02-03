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Журналисты сочли несправедливым арест главреда "Медиазоны"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сообщество независимых российских медиа "Синдикат-100" заявляют, что административный арест на 25 суток главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова связан с его профессиональной деятельностью, и намерены в знак солидарности ежедневно публиковать материалы издания.

"Журналистское сообщество убеждено, что арест Смирнова связан с его профессиональной деятельностью. Мы настаиваем, что в отношении нашего коллеги было нарушено право на справедливое судебное разбирательство - право, закрепленное как в российской Конституции, так и в Международной конвенции по правам человека. Суда как такового, в истинном понимании этого слова, с соблюдением элементарных норм и правил, над Сергеем Смирновым не происходило", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Новой газеты".

В нем отмечается, что суд отклонил все ходатайства адвоката Смирнова, в том числе о вызове свидетелей из числа полицейских, которые составили рапорты о ретвите, а также о проведении лингвистической экспертизы на предмет того, содержались ли в ретвите какие-либо призывы.

"Новая газета" и "Синдикат-100" будут следующие 25 суток публиковать ключевые тексты "Медиазоны" в знак солидарности со Смирновым", - говорится в заявлении.

В чем обвиняют главреда "Медиазоны"

Тверской суд Москвы в среду отправил Смирнова под административный арест на 25 суток, признав его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия). Решение будет обжаловано, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста", который защищает главреда издания.

Смирнов был задержан 30 января в Москве во время прогулки с сыном, после чего его доставили в ОМВД по Тверскому району столицы для составления административного протокола. Согласно протоколу, 20 января Смирнов у себя в твиттере сделал запись, в которой содержится призыв выйти на несогласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам самого Смирнова, речь идет о репосте шуточной картинки, где его якобы путают с солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, поддержавшим Навального.

"Синдикат-100" - неформальное сообщество независимых российских СМИ, которое объединяет более 30 федеральных и региональных изданий, в числе которых "Новая газета", "Дождь", "Эхо Москвы", Znak.com, "Такие дела", "7х7" и Meduza.

Сергей Смирнов Медиазона Москва

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