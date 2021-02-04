Песков отказался комментировать арест Сергея Смирнова

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова за ретвит шуточного поста.

"Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет. Есть решение суда, и мы не имеем права его комментировать", - сказал он.

Тверской суд 3 января назначил журналисту 25 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил организации или проведения публичного мероприятия). Ему вменили публикацию призыва приходить 23 января на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального.

По словам Смирнова, поводом для преследования стал ретвит шуточной публикации с фотографией похожего на него человека, который при этом упоминал акцию 23 января.

30 января журналиста задержали во время прогулки с сыном и доставили в отдел полиции на составление протокола.

Он вину отрицает.

Решение суда будет обжаловано, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста", который защищает главреда.