Охранник роддома в Гатчине не пустил женщину, и она родила в машине

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Жительнице Гатчины пришлось рожать в машине из-за отказа охранника перинатального центра пустить ее внутрь.

Ранее местные СМИ сообщили, что ночью охранник перинатального центра в Гатчине не пустил внутрь беременную женщину со схватками. Женщина начала рожать на улице у медучреждения. На помощь ей прибыли медики из расположенной рядом станции скорой помощи, роды проходили в машине. В итоге женщину с новорожденным малышом передали в этот же перинатальный центр.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба управления СКР по Ленинградской области. По ее результатам при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело.

По данным синоптиков, ночью в четверг температура воздуха в Гатчине опускалась до минус 12 градусов.