Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

Охранник роддома в Гатчине не пустил женщину, и она родила в машине

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Жительнице Гатчины пришлось рожать в машине из-за отказа охранника перинатального центра пустить ее внутрь.

Ранее местные СМИ сообщили, что ночью охранник перинатального центра в Гатчине не пустил внутрь беременную женщину со схватками. Женщина начала рожать на улице у медучреждения. На помощь ей прибыли медики из расположенной рядом станции скорой помощи, роды проходили в машине. В итоге женщину с новорожденным малышом передали в этот же перинатальный центр.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба управления СКР по Ленинградской области. По ее результатам при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело.

По данным синоптиков, ночью в четверг температура воздуха в Гатчине опускалась до минус 12 градусов.

Ленинградская область Гатчина

Новости

Досудебное раскрытие геолокации телефона будет разрешено только с оборудования оператора

СЖР обратился в Генпрокуратуру и МВД из-за ареста главреда "Медиазоны"

СЖР обратился в Генпрокуратуру и МВД из-за ареста главреда "Медиазоны"

Кремль опроверг утверждение о массовых репрессиях в России

Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники

Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники

Причиной массового отравления в Красноярске оказался норовирус в воде

Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам

Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

Рабочий погиб на шахте в Кузбассе, частично приостановленной после ЧП

В Нижнем Тагиле толпа подростков избила школьницу

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');