Ростехнадзор оштрафовал НТЭК на 1 млн рублей за аварию в Норильске

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора назначило АО "Норильская топливно-энергетическая компания" максимально возможный штраф в 1 млн рублей по итогам расследования аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства.

"Нарушения промышленной безопасности, установленные актом технического расследования и протоколом об административном правонарушении, являются грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды. Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьями 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлены", - говорится в пресс-релизе.

Штраф вынесен на основании части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Этот пункт предполагает наказание для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, "Норникель" – в 21,4 млрд рублей.

Комиссия Ростехнадзора пришла к выводу, что авария на ТЭЦ произошла из-за нарушений при проектировании и строительстве основания резервуара. По мнению ведомства, авария произошла также из-за некачественного контроля за эксплуатацией резервуара со стороны ответственных лиц АО "НТЭК", "дочки" "Норникеля", эксплуатировавшей аварийный резервуар.