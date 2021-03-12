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В список побочных эффектов от вакцины AstraZeneca добавят анафилаксию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить анафилактическую реакцию и повышенную аллергическую чувствительность в список побочных эффектов от вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом говорится в документе регулятора.

Рекомендация была сформулирована после того, как комитет EMA по оценке фармакологических рисков PRAC изучил 41 сообщение о случаях тяжелой аллергической реакции от этого препарата. Эти случаи были выявлены у 5 млн привитых в Великобритании. Комитет PRAC пришел к выводу, что хотя бы некоторые случаи анафилаксии связаны с вакцинацией.

Агентство рекомендовало обновить "существующее предостережение" об использовании вакцины, отразив в нем сообщения о случаях анафилаксии после прививки вакциной AstraZeneca. Анафилактическая реакция для вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca уже внесена в список реакций, несущих потенциальный риск. После прививки людей рекомендуется наблюдать не менее 15 минут.

EMA напоминает о существовании рекомендации, применимой ко всем вакцинам от коронавируса, разрешенным в ЕС, согласно которой не следует вводить вторую дозу вакцины людям, у которых развился данный побочный эффект после введения первой дозы препарата.

Днем ранее в Дании, Норвегии, Таиланде, Болгарии и еще некоторых странах приостановили применение вакцины от AstraZeneca из-за нескольких случаев тромбоза после прививки. В EMA заявили, что связь появления тромбов и вакцинации не доказана, и что препарат не несет риски возникновения тромбоза.

Векторная вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.

Хроника коронавируса. Март.

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Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
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Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Великобритания Дания PRAC ЕМА коронавирус

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