В список побочных эффектов от вакцины AstraZeneca добавят анафилаксию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить анафилактическую реакцию и повышенную аллергическую чувствительность в список побочных эффектов от вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом говорится в документе регулятора.

Рекомендация была сформулирована после того, как комитет EMA по оценке фармакологических рисков PRAC изучил 41 сообщение о случаях тяжелой аллергической реакции от этого препарата. Эти случаи были выявлены у 5 млн привитых в Великобритании. Комитет PRAC пришел к выводу, что хотя бы некоторые случаи анафилаксии связаны с вакцинацией.

Агентство рекомендовало обновить "существующее предостережение" об использовании вакцины, отразив в нем сообщения о случаях анафилаксии после прививки вакциной AstraZeneca. Анафилактическая реакция для вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca уже внесена в список реакций, несущих потенциальный риск. После прививки людей рекомендуется наблюдать не менее 15 минут.

EMA напоминает о существовании рекомендации, применимой ко всем вакцинам от коронавируса, разрешенным в ЕС, согласно которой не следует вводить вторую дозу вакцины людям, у которых развился данный побочный эффект после введения первой дозы препарата.

Днем ранее в Дании, Норвегии, Таиланде, Болгарии и еще некоторых странах приостановили применение вакцины от AstraZeneca из-за нескольких случаев тромбоза после прививки. В EMA заявили, что связь появления тромбов и вакцинации не доказана, и что препарат не несет риски возникновения тромбоза.

Векторная вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.