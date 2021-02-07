Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 февраля

Убийство в отделе полиции в Махачкале, связь мутации коронавируса и лечения плазмой, победа сборной России на ATP Cup

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Махачкале в отделе полиции застрелили бывшего главу дагестанского поселка Новокули. К отделению пришли несколько сотен земляков убитого. МВД Дагестана назвало причиной убийства экс-главы поселка земельный спор. По данным источника "Интерфакса", к убийству могут быть причастны сотрудники ОМОНа. В Росгвардии обещали изучить обстоятельства произошедшего.

- На Ставрополье выявлена ячейка ИГ (запрещено в РФ). Пять человек, в том числе несовершеннолетние, были задержаны на прошлой неделе.

- Администрация Джо Байдена обсуждает смягчение экономического давления на Иран, узнал Bloomberg. Речи об отмене наиболее чувствительных для иранской экономики санкций пока не идет, но Вашингтон рассматривает возможность предоставления Тегерану ссуд МВФ и ослабления мер, препятствующих получению Ираном гуманитарной помощи.

- Британские ученые связали возникновение мутаций коронавируса и лечение плазмой. По данным исследователей, у лиц с ослабленной иммунной системой терапия плазмой переболевших COVID-19 может способствовать возникновению новых штаммов коронавируса, в том числе отличающихся более высокой заразностью и летальностью.

- Сборная России по теннису завоевала ATP Cup. В первом матче финала Андрей Рублев нанес поражение Фабио Фоньини (6:1, 6:2), во втором Даниил Медведев обыграл Маттео Берреттини (6:4, 6:2).