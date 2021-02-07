МВД Дагестана назвало причиной убийства экс-главы поселка земельный спор

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Более 300 человек собрались на улице Абдулы Алиева в Махачкале возле отделения полиции, где был убит бывший глава дагестанского поселка Новокули, сообщается в инстаграме МВД Дагестана.

По данным ведомства, причиной убийства стал конфликт "между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка".

Отмечается, что собравшиеся у отделения полиции - жители Новокулей. Там также дежурят более 130 сотрудников полиции. На место выехало руководство МВД Дагестана.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили, что на место происшествия прибыл руководитель ведомства генерал Магомед Баачилов.

"Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего", - заверили в ведомстве.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что экс-главу Новокули застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском отделе полиции. Собеседник агентства предположил, что к убийству могут быть причастны сотрудники ОМОНа. Он также допустил, что причиной случившегося мог стать земельный спор.