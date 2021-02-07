Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:55Заразились
на 06.02В России 3 951 233+16 627В мире 105 392 577+534 589

МВД Дагестана назвало причиной убийства экс-главы поселка земельный спор

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Более 300 человек собрались на улице Абдулы Алиева в Махачкале возле отделения полиции, где был убит бывший глава дагестанского поселка Новокули, сообщается в инстаграме МВД Дагестана.

По данным ведомства, причиной убийства стал конфликт "между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка".

Отмечается, что собравшиеся у отделения полиции - жители Новокулей. Там также дежурят более 130 сотрудников полиции. На место выехало руководство МВД Дагестана.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили, что на место происшествия прибыл руководитель ведомства генерал Магомед Баачилов.

"Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего", - заверили в ведомстве.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что экс-главу Новокули застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском отделе полиции. Собеседник агентства предположил, что к убийству могут быть причастны сотрудники ОМОНа. Он также допустил, что причиной случившегося мог стать земельный спор.

Дагестан Махачкала

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 6 февраля

В Петербурге начались обыски по делу о блокировке движения 23 января

В Петербурге начались обыски по делу о блокировке движения 23 января

Экипаж разбившегося в Нелькане самолета награжден посмертно

Мосгорсуд отпустил из СИЗО одного из совладельцев Merlion

Мосгорсуд отпустил из СИЗО одного из совладельцев Merlion

Эрнст и Фокин награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Прокурора по делам Навального взяли под государственную защиту

Пандемия коронавируса

Центр им. Гамалеи ускорит создание вакцин от новых штаммов COVID

Центр им. Гамалеи ускорит создание вакцин от новых штаммов COVID
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 16,6 тыс. человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 16,6 тыс. человек

Корабль противоминной обороны ЧФ направился в Средиземноморье

Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');