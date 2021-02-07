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Bloomberg узнал о планах Байдена облегчить экономическое давление на Иран

При этом об отмене ключевых антииранских санкций речи пока не идет

Bloomberg узнал о планах Байдена облегчить экономическое давление на Иран
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения экономического давления на Иран при сохранении наиболее чувствительных для иранской экономики ограничительных мер, сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника в администрации Бадена.

По словам собеседников агентства, американская администрация обсуждает возможность предоставления Тегерану ссуд Международного валютного фонда, а также ослабление санкций, препятствующих получению Ираном гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса.

Источники Bloomberg считают, что эти меры являются шагом на пути к возвращению США в иранскую "ядерную сделку" (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), из которой Вашингтон вышел в 2018 году во время президентства Дональда Трампа. При этом отмена запрета на торговлю нефтью с Ираном пока не обсуждается.

Как сообщалось, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил после вступления Байдена в должность, что новому президенту следует "безоговорочно" отменить все санкции, введенные прежней американской администрацией. В начале февраля он предупредил, что время Вашингтона на возвращение в "ядерную сделку" "не безгранично".

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен недавно высказал мнение, что в случае возвращения США в СВПД следует начать работу над более масштабным соглашением с Ираном, охватывающим не только ядерную проблему, но и беспокоящую США иранскую программу по созданию баллистических ракет. Иран категорически отвергает идею корректировки СВПД.

Иранская "ядерная сделка"

В 2015 году "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран приняли СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести ограничения на ядерную программу. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана.

В ответ Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

Иран США Джо Байден

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