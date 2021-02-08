Совет Думы 8 февраля обсудит наказание за призывы ввести санкции

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Совет Госдумы уже в понедельник обсудит предложение ввести ответственность за действия, которые могут повлечь введение санкций против российских физлиц и предприятий, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что недавно, при обсуждении этого предложения представители бизнес-сообщества были единодушны во мнении, что нужно ввести ответственность за действия, которые могут повлечь наложение санкций на предприятия и физических лиц. Володин считает, что наказание за такие действия "должно быть очень жестким". Он уточнил, что речь идет об ответственности именно за действия, которые направлены на введение санкций.

В конце января соратник Алексея Навального Владимир Ашурков сообщил, что передал от имени ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России иноагентом) администрации президента США Джо Байдена просьбу ввести персональные санкции против отдельных российских политиков, чиновников и журналистов. В приоритетный "шорт-лист" были включены в том числе председатель СКР Александр Бастрыкин, миллиардер Роман Абрамович и глава Минздрава Михаил Мурашко, которого сторонники Навального обвиняют в том, что он "покрывал отравление". В "шорт-листе" ФБК было восемь имен, в общем списке - 35.

Володин ранее сравнил этот призыв с обращением "за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику". 1 февраля спикер допустил, что в законопроект об уголовной ответственности за исполнение зарубежных санкций на территории России, который прошел первое чтение в 2018 году, добавят поправку об ответственности за призывы вводить санкции и за действия, которые направлены на введение санкций.

Однако на прошлой неделе депутаты разъехались по регионам, от которых избирались, поэтому предполагалось, что сроки работы над этим законопроектом могут быть определены на текущей неделе.

Ранее 8 февраля стало известно, что лидер Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков предложил спикерам обеих палат Федерального собрания запретить участие в выборах физлицам-иноагентам, а также их близким родственникам, чтобы не допустить повторения "белорусского сценария". Володин согласился, что такую инициативу следует обсудить.