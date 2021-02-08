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Володин предложил обсудить запрет физлицам-иноагентам участвовать в выборах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за обсуждение инициативы о запрете физлицам-иноагентам участвовать в выборах в РФ.

"Сама инициатива в Госдуму еще не поступала, знаем о ней из сообщений СМИ. Позицию, что нельзя допускать во власть лиц, ангажированных другими государствами, разделяем. Что касается формы – надо обсуждать", - сказал Володин в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось о предложении, направленном руководству Госдумы и Совета Федерации, внести поправки о запрете физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней.

Вячеслав Володин Госдума

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