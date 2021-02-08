МИД сообщил об отказе Берлина допросить соратницу Навального Марию Певчих

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Германии прокуроры отказались опросить сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Марию Певчих по просьбе Генпрокуратуры России. Германская сторона указала, что ее адрес в ФРГ "якобы неизвестен", сообщила представитель МИД Мария Захарова.

Она добавила, что в открытых источниках говорилось, что Певчих встречалась в Германии с Алексеем Навальным, который круглосуточно находился под охраной германских спецслужб, а в день его вылета в Москву 17 февраля была в числе провожавших.

Захарова также констатировала, что Берлин не предоставил результаты токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды, которые Певчих вывезла из томской гостиницы в Берлин. "Власти ФРГ также отказались сообщить какие-либо сведения об экспертах, исследовавших бутылки, и отказали в их опросе", - сказала представитель МИД.

Певчих в сентябре рассказала, что сопровождала Навального и его жену Юлию в перелете из Омска в Берлин, а до этого она была с политиком в Томске. По ее словам, оставшиеся в Томске после отлета Навального сотрудники ФБК, узнав, что ему стало плохо и он мог быть отравлен, забрали из гостиничного номера, где он ночевал, все, возможные вещи. Она подтвердила, что взяла на борт медицинского спецборта бутылки воды из гостиничного номера. Соратники Навального заявили, что на одной из бутылок германские эксперты нашли следы "Новичка". В декабре Навальный в очередном расследовнии предположил, что его могли отравить ядом, наесенным на трусы.

В России в связи со случившимся ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы не видят для этого оснований.