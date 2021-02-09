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Бывшему новгородскому вице-губернатору отказали в рассрочке штрафа по приговору

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга отказал бывшему вице-губернатору Новгородской области Борису Воронцову в рассрочке выплаты штрафа по приговору. Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Воронцов отбывает наказание в исправительной колонии в Колпинском районе Петербурга. Он попросил о рассрочке 3 млн рублей штрафа сроком на 60 месяцев. Осужденный планировал выплачивать по 7,3 тысячи рублей с 1-го по 49-й месяц действия рассрочки, а с 50-го по 60-й – по 236 тысячи 245 рублей 63 копейки ежемесячно.

В обоснование ходатайства осужденный указал, что не может выплатить штраф в срок, предусмотренный законом. Причина тому – необходимость погашения ущерба потерпевшим по гражданским искам. На момент рассмотрения ходатайства Воронцов уже заплатил 43 тысячи 598 рублей 3 копейки. Доверенные лица внесли еще 60 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Как следует из пресс-релиза суда, в колонии Воронцов трудоустроен уборщиком служебных помещений. На основании его заявления в период с октября по декабрь 2020 года у него списано 23 тысячи 598 рублей 3 копейки (заработанные им средства - ИФ).

"Суд усмотрел несоразмерность между доходом осужденного и суммой предполагаемой ежемесячной выплатой – 7 300 рублей, указал, что найти сейчас более высокооплачиваемую работу Воронцову проблематично, и отказал", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в суде, в соответствии с исполнительными листами в рамках приговора со счетов Воронцова списываются все поступающие средства для оплаты штрафа. Получение рассрочки позволило бы ему пользоваться средствами, остающимися на счете после совершения ежемесячной фиксированной выплаты.

Воронцов был осужден в феврале 2020 года на семь лет колонии за мошенничество на 255 млн рублей и легализацию свыше 6 млн рублей.

Петербург Новгородская область Борис Воронцов

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