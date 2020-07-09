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Источник назвал бизнес-конкуренцию мотивом одного из убийств, вменяемых Фургалу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе физического устранения его конкурента - бизнесмена Евгения Зори, на заказчика указали задержанные в 2019 году предполагаемые исполнители преступления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Эти исполнители, по его словам, "признались в том числе и в этих убийствах по найму, указав заказчика": "Так в деле появились показания, подтверждающие причастность Фургала к организации убийства его конкурента по фамилии Зоря в начале 2000-х годов".

Зоря был застрелен в центре Хабаровска 1 ноября 2004 года. Он был учредителем ряда фирм, занимавшихся производством пластиковых окон и торгового оборудования.

Срок давности делам Фургала не истек, сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

"Вменяемые ему преступления относятся к 2004-2005 годам и квалифицированы как "убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору". Срок давности по таким преступлениям - 20 лет", - сказал он.

Ранее в этот же день источник "Интерфакса" связал задержание губернатора с делами об убийствах Зори, хабаровского бизнесмена Олега Булатова в 2005 году, а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

По сведениям собеседника агентства, в ноябре 2019 года в Москве по подозрению в причастности к этим трем преступлениям был арестован соучредитель группы "Торэкс-Хабаровск" и совладелец входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николай Мистрюков, а также Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Торэкс-Хабаровск" на 50% принадлежит Ивану Манохину, оставшиеся доли (по 25%) - гендиректору "Дальпромснаба" (Хабаровский край) Мистрюкову и Ларисе Стародубовой, которая, по данным СМИ, - жена Фургала (ее доля в управлении у ООО "СКРАП ФАР ИСТ").

Группа "Торэкс" специализируется на обработке отходов и лома черных металлов, выручка от продажи за 2019 год составила почти 22 млрд рублей, а чистая прибыль - 459,5 млн рублей. "Амурсталь" - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат.

СКР сообщил, что Фургала задержали по подозрению в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области а 2004-2005 годах. Ранее арестованные в связи с этими преступлениями лица, а также потерпевшие и свидетели дали показания на губернатора.

Хабаровск Хабаровский край Сергей Фургал СКР Москва Олег Булатов Евгений Зоря

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