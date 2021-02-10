Среднеуральскому монастырю пообещали тихую жизнь без политических лозунгов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия пока не взяла под управление Среднеуральский женский монастырь, где остаются последователи бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), но готовит обители "тихую монашескую жизнь" без политических лозунгов. Об этом на пресс-конференции заявил глава отдела по взаимоотношениям епархии с обществом и СМИ Максим Миняйло.

"Монастырь на сегодняшний день под контроль, под управление Екатеринбургской епархии не взят. То же самое и относительно каких-либо скитов. Они также находятся вне контроля и управления Екатеринбургской епархии", - отметил он.

20 октября 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского монастыря. В тяжбе хочет участвовать опальный схимонах Сергий, бывший духовник обители. 9 февраля вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сказал, что в монастыре много зданий построено без разрешения и никак не оформлено, он предложил их проверить на безопасность и узаконить.

Епархия только начала заниматься юридическим оформлением права собственности на монастырь, пока там не оформлено ни одно строение, сказал Миняйло 10 февраля.

"То, что законно принадлежало Екатеринбургской епархии де-факто, будет оформлено де-юре в ближайшее время. Постройки, к сожалению, не были оформлены надлежащим образом, что тоже, кстати, к сожалению, не в пользу говорит деятельности руководства монастыря, этим не занимались", - сообщил представитель епархии.

После разрешения всех юридических коллизий епархия откроет в монастыре социальный центр.

"Там будет под омофором правящего архиерея возрождаться и восстанавливаться настоящая монашеская жизнь. Без таких-либо политических лозунгов... тихая созидательная монашеской жизнь", - подчеркнул Миняйло.

Он признал, что те, кто остается в обители, воспринимают действия епархии "как агрессию и захват".

"Но мы не можем захватить то, что принадлежит Русской православной церкви. Земля там оформлена на Екатеринбургскую епархию и здания строились теми людьми, которые жертвовали на РПЦ", - сказал представитель церкви.

Он добавил, что слова адвоката Светланы Герасимовой о том, что ее доверитель Сергий собирал средства спонсоров на строительство храма в монастыре, значит, эти деньги фактически принадлежат ему "лично, как физическому лицу", - это еще один "поворот спирали лжи и обмана".

Сохраняется проблема проживания на территории монастыря детей, в том числе сирот, добавил представитель епархии. Он выразил надежду на то, что "моральное и психические здоровье людей, которые попали под зловредное, тлетворное влияние" бывшего схиигумена, восстановится.

Духовник Среднеуральского монастыря схиигумен Сергий весной 2020 года оказался ковид-диссидентом, он называл пандемию выдумкой и призывал не подчиняться запретам ходить в храм. Сначала ему запретили проповедовать, затем запретили в служении, лишили сана и в сентябре отлучили от церкви. На заседания церковного и мирских судов он не ходил, но в соцсетях появлялись его новые заявления.

С середины июня Сергий удерживал под контролем Среднеуральские монастырь, где оставались его сторонники и откуда ушли несогласные с ним настоятельница и часть монахинь. В ночь на 29 декабря силовики зашли в обитель, задержали Сергия, перевезли в Москву, и сейчас он находится в СИЗО.