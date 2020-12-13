По факту конфликта Собчак в Среднеуральском монастыре не завели дело

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Следственный отдел СКР в Верхней Пышме (Свердловская область) вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности после инцидента со съемочной группой Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин.

Однако, подчеркнул он, постановление об отказе возбудить дело было отменено прокурором, сейчас идет доследственная проверка.

В пресс-службе регионального СУ СКР агентству сообщили, что не комментируют данную тему.

Телеведущая Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет и потребовали возбудить дело по факту воспрепятствования деятельности журналиста в Среднеуральском женском монастыре 27 июня.

Собчак сообщала "Интерфаксу", что на нее и съемочную группу напали во время съемок в монастыре. В своем телеграм-канале Собчак отмечала, что в результате нападения на ее съемочную группу и примененного насилия Ерженков получил серьезную травму руки, а она, "к счастью, отделалась синяками".

Также сообщалось, что данный монастырь захватил бывший его духовник Сергий (Романов). 3 июля суд Екатеринбургской епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх.

10 сентября суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении Сергия от церкви.