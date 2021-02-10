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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
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В Кремле назвали избыточную смертность "суровой реальностью" пандемии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле признают рост смертности в России, но отмечают, что с избыточной смертностью в условиях пандемии коронавируса столкнулись все страны мира.

Российская система здравоохранения в этой ситуации "сработала весьма эффективно и доказала свой высокий мобилизационный потенциал", заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно добавленная смертность, как вы знаете из материалов Росстата, достаточно большая", - сказал он и напомнил, что ранее на этой неделе эти данные комментировала вице-премьер Татьяна Голикова.

"К сожалению, добавленная смертность в 2020 году появилась практически во всех странах мира, и везде она на тех уровнях, которые мы не хотели бы видеть. Это наша суровая реальность, в которой мы живем - я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии, - сказал пресс-секретарь президента. - С избыточной смертностью столкнулись все страны мира".

На просьбу прокомментировать расхождения данных, которые сообщают регионы о доле смертей от коронавируса в общей статистике смертности, Песков сказал: "На угрозу коронавируса реагировали адекватно и продолжаем реагировать адекватно. А что касается поступающих данных из регионов: где-то могла быть своя специфика".

"Я не берусь вам давать точные математические объяснения, предлагаю исходить из того, что уже было сказано Татьяной Голиковой", - заключил Песков.

8 февраля Голикова сообщила, ссылаясь на предварительные данные Росстата, что по итогам 2020 года избыточная смертность в России составила 17,9%, смертность увеличилась в том числе от коронавируса. По ее словам, доля умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 составила 31% в общем приросте избыточной смертности за год, а с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на коронавирус - 50% от избыточной смертности.

Росстат сообщил, что в прошлом году в стране умерли более 162 000 человек, заразившиеся коронавирусом. COVID-19 был назван основной причиной смерти в 86 498 случаях.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Кремль коронавирус Росстат Татьяна Голикова

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