Власти Москвы пока планируют использовать только "Спутник V" при вакцинации

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы пока намерена использовать при вакцинации от COVID-19 только "Спутник V", заявил глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения столицы Алексей Безымянный.

Он это сказал на "круглом столе" в Мосгордуме, когда его спросили о возможности привиться вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор".

"Пока, насколько мне известно, не планируется вакцинация другими вакцинами (помимо "Спутника V". - ИФ.) в рамках вакцинации населения Москвы департаментом здравоохранения", - ответил он.

Дефицита препарата "Спутник V" в городе нет, добавил Безымянный.

Вакцинация в Москве продолжается с декабря. Привиться можно в ста пунктах, развернутых при городских поликлиниках, а также в некоторых частных медучреждениях и в выездных пунктах, которые работают в торговых центрах, "Геликон-опере" и ГУМе.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром им. Гамалеи Минздрава, была первой зарегистрирована в России 11 августа. Она уже запущена в гражданский оборот.

"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, ожидается, что ее начнут массово производить в феврале, а массовая вакцинация этим препаратом начнется в марте.

В Минздрав поданы документы на регистрацию вакцины "КовиВак", созданной в центре имени Чумакова. В гражданский оборот этот препарат может поступить в апреле.