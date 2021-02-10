Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:42Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

Власти Москвы пока планируют использовать только "Спутник V" при вакцинации

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы пока намерена использовать при вакцинации от COVID-19 только "Спутник V", заявил глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения столицы Алексей Безымянный.

Он это сказал на "круглом столе" в Мосгордуме, когда его спросили о возможности привиться вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор".

"Пока, насколько мне известно, не планируется вакцинация другими вакцинами (помимо "Спутника V". - ИФ.) в рамках вакцинации населения Москвы департаментом здравоохранения", - ответил он.

Дефицита препарата "Спутник V" в городе нет, добавил Безымянный.

Вакцинация в Москве продолжается с декабря. Привиться можно в ста пунктах, развернутых при городских поликлиниках, а также в некоторых частных медучреждениях и в выездных пунктах, которые работают в торговых центрах, "Геликон-опере" и ГУМе.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром им. Гамалеи Минздрава, была первой зарегистрирована в России 11 августа. Она уже запущена в гражданский оборот.

"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, ожидается, что ее начнут массово производить в феврале, а массовая вакцинация этим препаратом начнется в марте.

В Минздрав поданы документы на регистрацию вакцины "КовиВак", созданной в центре имени Чумакова. В гражданский оборот этот препарат может поступить в апреле.

Хроника коронавируса. Февраль.

12
В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил
Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Депздрав Алексей Безымянный Спутник V коронавирус

Новости по теме

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Депутаты призовут Потанина лично выплатить 146,2 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Депутаты призовут Потанина лично выплатить 146,2 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Возбуждено дело о смерти пациентов в Подмосковье из-за сбоя в подаче кислорода

Возбуждено дело о смерти пациентов в Подмосковье из-за сбоя в подаче кислорода

Суд заочно арестовал соратника Навального Волкова

Суд заочно арестовал соратника Навального Волкова

Дума приняла в I чтении законопроект о штрафах за реабилитацию нацизма

Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" 2012 года

Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" 2012 года
Пандемия коронавируса

Житель Карелии скончался на пятый день после прививки от коронавируса

Росздравнадзор проверит подмосковную больницу после гибели трех пациентов

Госдума приняла закон о миллионных штрафах за несоблюдение закона "о суверенном интернете"

Госдума приняла закон о миллионных штрафах за несоблюдение закона "о суверенном интернете"

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам

Дума приняла закон о 15 годах тюрьмы за склонение к наркотикам в сети

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');