В России обсудили возможность сократить до 3 месяцев испытания вакцины от COVID-19

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Представители Роспотребнадзора обсудили с сотрудниками научного центра "Вектор" и испытуемыми возможность сократить клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в два раза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Участники клинических исследований и представители научного центра "Вектор" обсудили возможность сокращения сроков наблюдения в промежуточном этапе с полугода до трех месяцев", - говорится в пресс-релизе.

Участникам также встречи разъяснили "конструктивные особенности вакцины, принципы формирования защитных антител".

Окончательное решение о сроках наблюдения примет регулятор.

"Проведение пострегистрационных клинических исследований в условиях получения рядом вакцинных препаратов разрешения на применение в РФ в рамках гражданского оборота создает сложную этическую и научную проблему продолжения контролируемых слепых рандомизированных исследований", - объяснили в пресс-службе ведомства.

Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это второй препарат от COVID-19, разработанный российскими учеными.

В ноябре начались пострегистрационные испытания вакцины.

Результаты профилактической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" по итогам 1-2 фазы испытаний будут опубликованы в феврале 2021 года.

4 февраля в "Векторе" сообщили, что завершились клинические исследования "ЭпиВакКороны" на добровольцах старше 60 лет, сильных побочных эффектов у пожилых не наблюдалось. Разработчики добавили, что, по их ожиданиям, иммунитет будет сохраняться в течение года после прививки.

Продолаются исследования на добровольцах старше 18 лет, большинство из них уже получили две дозы вакцины.

Пока россиян прививают в основном первой зарегистрированной в стране вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава - "Спутником V". "ЭпиВакКорона" тоже зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот, но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля.

До марта вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта - "Спутником" и "ЭпиВакКороной" и е началу апреля к ним добавится "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.